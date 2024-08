Il presidente Mahmoud Abbas è arrivato mercoledì sera nella capitale turca, Ankara, per una visita ufficiale di due giorni ed è stato ricevuto dal ministro degli Esteri Hakan Fidan. Nelle prossime ore incontrerà il presidente Recep Tayyip Erdogan.

Il presidente turco, approfittando della visita del presidente palestinese, è tornato a parlare della crisi in atto in Palestina, ribadendo la volontà della Turchia di ritenere Israele responsabile per i crimini commessi nella Striscia di Gaza e non gli permetterà di "dare fuoco alla regione".

"Ci opporremo ai tentativi di Israele di incendiare la regione. Israele, che sta commettendo un genocidio [a Gaza], sarà ritenuto responsabile",

ha detto Erdogan durante una cerimonia che ha celebrato la fondazione nel 2001 del partito Partito della Giustizia e dello Sviluppo di cui è a capo.

Erdogan ha anche annunciato che giovedì Mahmoud Abbas parlerà al parlamento turco, che domani terrà una riunione straordinaria a sostegno della Palestina.

"Abbas oggi sarà nostro ospite , mentre domani parlerà al parlamento. Annuncerà al mondo intero la lotta della Palestina per la libertà. Mostreremo al mondo intero che Abbas ha lo stesso diritto di parlare nel nostro parlamento come Netanyahu negli Stati Uniti", ha dichiarato Erdogan.