Si è tenuto a Taranto il 12 maggio il convegno "Transizione energetica e competitività industriale. Il ruolo del Sud Italia."

Il convegno organizzato da Confapi Puglia che si è tenuto al Circolo Ufficiali della Marina Militare di Taranto (a partire dalle ore 11) in cui è prevista la presenza del Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, del presidente nazionale Confapi Cristian Camisa, del presidente di Confapi Puglia Carlo Maria Martino e del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci.

L'obiettivo dell'incontro, dedicato alle imprese del Sud e alla loro valorizzazione, è quello di creare un'occasione di confronto tra le istituzioni nazionali e locali e le imprese."In qualità di presidente Confapi Puglia - sottolinea in una nota Carlo Maria Martino - sono fortemente convinto che questo incontro rappresenti una preziosa occasione di confronto tra istituzioni e imprese per dare la possibilità alle prime di conoscere il punto di vista degli imprenditori. Il prestigio dei relatori che interverranno per discutere di temi così importanti, è sintomo del valore anche in termini economici e di produttività che la nostra Regione ha oramai assunto a livello nazionale ed internazionale".