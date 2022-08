A Silverstone, saranno ben sette le Ducati che domenica prenderanno il via dalle prime quattro file della griglia di partenza del GP di Gran Bretagna di MotoGP.

Pole position per Johann Zarco (Ducati Pramac) con il tempo record di 1:57.767, di 98 millesimi più veloce dell'Aprilia di Vinales e di 164 millesimi della Ducati ufficiale di Miller, che lo affiancheranno in prima fila.

I tempi sono stati ottenuti negli ultimi due minuti della Q2, con Aleix Espargaro (Aprilia) che è stato il primo a portarsi sotto la soglia dell'1:58 per finire poi con il sesto tempo di giornata, che è comunque un ottimo risultato vista la brutta caduta in FP4 che lo aveva costretto a ricorrere ad un controllo al centro clinico. In seconda fila lo precedono Quartararo (Yamaha) e Bagnaia (Ducati). Tutti e tre i piloti sono riusciti a stra sitto i 2 decimi di distacco.

