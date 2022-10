Questa poesia ci parla dell'amore che un padre o una madre nutrono per il proprio figlio o la propria figlia, un sentimento importante, sublime, inestinguibile e per questo difficile da decifrare. Spesso è fonte di felicità, a volte può divenire dolore dai contorni drammatici e infiniti ma comunque porta con se un Destino, quello di dare un senso alle nostre vite.

Mi hanno detto di non credere!

Ho sognato per te

Una vita migliore

E ho lavorato per te

Fino a travolgere

Il mio corpo…

La mia mente

Il mio cuore.

Un giorno

Capirai

Che cosa eri

Che cosa sei

Cosa sarai sempre per me!

Mi hanno detto di non credere

La vita è triste, cattiva

Porta via

Chi si ama, chi ci da allegria.

Per te che sei ogni cosa,

ogni fiore.

Per te che un giorno hai cambiato la mia vita

Per te,

Che porti tanto di me nella tua mente

Dentro al tuo sangue e

Hai gli occhi miei!

Per te che ami

Come ho amato io

Tu che cammini

Come ho camminato io

Prendi, prendi i miei pensieri e

le mie poesie e

Gettale!

Gettale in cielo

Gettale in mare o

Stringile!

Stringile al cuore e

non credere mai

In nessun istante

E per sempre

che io possa

allontanarmi

da te!

Germinal Gilli