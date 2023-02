“Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo” (William Shakespeare): questo è lo slogan che rappresenta “Donna Arte”, che giunge quest’anno alla 6^ edizione.

Ideato e condotto dalla dott.ssa Helga Corrao, docente e pedagogista, componente dell’A.N.Pe. (Associazione Nazionale Pedagogisti), presidente dall’Associazione di Volontariato “Sagittario” insieme all’ “Informa Donna” – Messina, che promuovono l’evento, e coadiuvata dalla dott.ssa Genny Noto Millefiori, “Donna Arte” nasce, perché è necessario liberare dalla solita retorica le celebrazioni dell’8 marzo.

Essere donna è un vantaggio da difendere ed in parte ancora da conquistare con un impegno sia individuale, che collettivo. In ogni epoca le donne sono protagoniste nelle lotte per la pace, la giustizia sociale e l’educazione al rispetto della vita in ogni sua forma.

“Sarà l’occasione per stare insieme, condividere riflessioni, buone prassi ed esperienze su pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed educazione al rispetto tra uomini e donne. Tanti e variegati saranno gli interventi e le ospiti nel mio salotto” – spiega la dott.ssa Corrao –. “Donne impegnate nel mondo del volontariato, professioniste in diversi settori, artigiane, pittrici, scrittrici, casalinghe, poetesse, musiciste, attrici e registe, cantanti, chef, docenti e dirigenti scolastiche, pedagogiste, presidenti di associazioni attente alle esigenze delle donne, e tanto ancora.

Parleremo di prevenzione e cura di sé, bellezza, moda e danza, un otto marzo, che deve portare con sé questo significato: la rivalsa, la rivendicazione, che donne di ogni età, cultura e impegno, nazione ed epoca hanno portato avanti per affermare i propri diritti e migliorare la propria condizione nella società”.

Inizio dell’evento alle ore 20:00 al Club “Enigma” di Enzo Colombo, via Croce Rossa 49 Messina, nonché in diretta dalle pagine web Facebook ed Instagram di EventiMessinaweb, grazie alla collaborazione della “Me.P.A. Eventi” di Giuseppe Scattareggia ed alla “C.M.S. Cinema Moda Spettacoli” di Claudio Bellezza.