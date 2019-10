L'adattamento di Armando Iannucci La storia personale di David Copperfield guida le nominations dei BIFA (British Independent Film Awards) i riconoscimenti cinematografici assegnati al cinema indipendente britannico. Sono ben 11 le candidature collezionate tra cui miglior film, miglior sceneggiatura, miglior attore (Dev Patel).

Nella storia dei BIFA anche se sono solo 2 le volte in cui il vincitore del miglior film ha poi conquistato l'Oscar nella medesima categoria (nel 2008 The Millionaire e nel 2009 Il discorso del re) sono comunque importanti le nominations in chiave award season perché ci consentono di capire quali sono i film inglesi ad avere maggiori chance per gli Oscars 2020.

Su questa lunghezza d'onda nella categoria Miglior film indipendente internazionale spiccano 2 pellicole in corsa agli Oscar nella categoria miglior film internazionale: il favoritissimo Parasite di Bong Joon – ho e il colombiano Monos recentemente vincitore del London Film Festival.

Tra gli altri nominati di questa categoia spicca l’americano Marriage Story di Noah Baumbach che ha recentemente conquistato 3 nominations ai Gotham Awards.