Cresce ed è sempre più attiva la community di dj, artisti e musicisti che pubblicano i loro brani con Jaywork Music Group.

Sui canali social di Jaywork, ad esempio, dà tante idee e fornisce tanti spunti creativi. Ad esempio, su Instagram, ecco tante divertenti interviste ad alcuni dj di sicuro talento: Vincenzino, Alex Abbruscato e Sammy Love (e tanti altri, abbiamo citato solo le interviste più recenti), mentre fanno sorridere, raccontano i loro trucchi e la loro passione per la musica. EJaywork è un universo musicale fatto di musica e ritmi molto diversi tra loro. SalaDorigo - "Alien" è decisamente elettronica ed ipnotica, mentre Christian Desnoyers - "Don't Fal"l è invece melodica, un canzone dance & pop che mette subito il sorriso.

Jaywork Music Group, sul suo sito ufficiale, dà anche utili consigli a produttori musicali di ogni tipo ed età.

"Ogni giorno ci arrivano richieste dai nostri produttori e non solo per l'utilizzo di Spotify for Artists", spiega lo staff su Facebook. "Ci chiedono come correggere degli errori nei profili Artista e ci fanno tante altre domande che riguardano questo argomento. Facciamo chiarezza... o almeno ci proviamo".

Nella foto in alto alcune delle più recenti uscite discografiche Jaywork Music Group.





Ulteriori dettagli disponibili alla pagina:

www.jaywork.com/blog/come-usare-spotify-artist

Presenze social:

www.instagram.com/jayworkmusic

www.facebook.com/jayworkmusic