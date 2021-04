Manca poco più di una settimana al tradizionale Concertone del 1 maggio e anche per questa edizione, come è accaduto lo scorso anno, l'evento non potrà svolgersi a Piazza San Giovanni e "forse" neppure in presenza a causa delle misure di contenimento anti-Covid.

Anche quest'anno l'appuntamento organizzato da CGIL, CISL e UIL si svolgerà all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ma non al chiuso, bensì all'aperto nell'area Cavea, ripreso e ritrasmesso in diretta come sempre da Rai 3.

"Puntiamo a premiare al massimo la dimensione live", ha dichiarato Massimo Bonelli di iCompany, direttore artistico della manifestazione. "Abbiamo studiato e pensato un evento modulare, con diversi scenari che possano adattarsi alle condizioni che da qui a 10 giorni si presenteranno. Il pubblico in presenza? Vedremo se, in base alle indicazione del governo, sarà possibile e come".

Il Concertone, quest'anno, prenderà il via alle 16.30 invece che alle 15, e con un cast "più trasversale, che racconti le storie di tutti e che si rivolga non più ai giovani in piazza ma alla platea televisiva.

Si alterneranno più di trenta artisti, ha anticipato Bonelli, senza però far trapelare troppo sui nomi che saranno presenti, né a chi sarà affidata la conduzione.

Per il momento, è confermata la presenza di Piero Pelù, The Zen Circus, Bugo, Extraliscio, Claudio Capèo e i Fast Animal And Slow Kids insieme a Willie Peyote.