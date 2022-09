Nell’ambito della 12ª edizione di Cerealia Festival 2022 ancora attenzioni per il patrimonio storico e culturale di Tarquinia.

Giovedì 22 e 29 settembre sono previste visite guidate agli scavi archeologici del Pianoro della Civita (Tarquinia) ed a quelli di Gravisca (Tarquinia Lido).

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Culturale La Lestra di Tarquinia in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) del Politecnico di Milano e l’Università degli Studi del Capoluogo Lombardo.



Ecco il programma: