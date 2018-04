La quotazione del greggio si risolleva dopo il venerdì nero

E' cominciata con un buon rimbalzo la settimana del petrolio. Dopo la caduta, pesante, avvenuta venerdì scorso, dovuta ai timori per la guerra dei dazi - soprattutto tra Stati Uniti e Cina -, all'aumento dell'attività estrattiva americana e al peggiorare della situazione in Cina, lunedì ha regalato un recupero interessante per Brent e WTI.

Infatti, dopo il calo di venerdì in cui si era registrato un ribasso fino al 2%, lunedì le quotazione del greggio hanno fatto segnare un sostanziale recupero rispetto alle posizioni precedenti.