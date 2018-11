Ludovica Pagani è stata tra le protagoniste di EICMA 2018

E' un periodo decisamente pieno di impegni e soddisfazioni per Ludovica Pagani, che con i suoi 1.5 milioni di follower su Instagram è ormai una delle principali influencer italiane.

Lo confermano i risultati dei Macchianera Internet Awards 2018, gli Oscar della rete che segnalano migliori siti, blog e influencer italiani: Ludovica si è classificata terza tra i personaggi rivelazione.

L'influencer bergamasca non è una star solo nel mondo dei social, visto che spesso appare in tv (Quelli che il Calcio, RaiDue). Per quel che riguarda gli eventi, è stata invece tra le protagoniste dell'EICMA, l'Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori svoltasi a Milano.

Sul palco dello stand di Leo Vince ha incontrato i suoi fan, che erano davvero moltissimi... addirittura troppi. Per questo Ludovica è dovuta allontanarsi prima del previsto onde evitare problemi alle tante persone presenti.

Oltre che nelle sue seguitissime Stories su Instagram, Ludovica racconterà la giornata in un videoblog disponibile nei prossimi giorni.

Le stories di Ludovica Pagani all'EICMA 2018

https://www.instagram.com/stories/highlights/17969129383144290/

Ludovica Pagani è considerata una delle principali influencer italiane. Su Instagram (www.instagram.com/ludovicapagani) ha oltre un milione e 500.000 fan.

Ognuna delle sue stories viene visualizzata mediamente da 350.000 persone, mentre i suoi post generano qualcosa come 47 milioni di impression alla settimana con una copertura media di 1.600.000.

Nata a Bergamo il 25 giugno del 1995, ha frequentato il Liceo Linguistico ad indirizzo Giuridico ed Economico per poi iscriversi all'università di Management a Milano.

Nel 2016 ha iniziato l'attività di influencer sui social collaborando con diversi brand di moda. Ha poi condotto una serie web serie, We live shopping e co-condotto Milanonow, un programma in onda su Telelombardia. E' da sempre legata all'universo dello sport.

Nel 2017 ha iniziato la co-conduzione del programma sportivo Gokartv su Sportialia e ad ottobre 2018 ha partecipato come inviata a Quelli che il Calcio (Raidue).

Il suo canale YouTube (www.youtube.com/ludovicapagani), creato a metà maggio 2018, all'inizio di settembre ha già totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni e ha oltre 160.000 iscritti.