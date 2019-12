Se il sistema sanitario pubblico in Italia è carente, specie in relazione ai tempi di attesa per le visite specialistiche, anche nel Regno Unito l'NHS (National Health Service) oramai, da tempo, non è più quello di una volta.

Per questo, in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche del 12 dicembre, insieme alla Brexit, il tema sanità è al centro del dibattito. Tema su cui insistono i partiti che erano all'opposizione nelle passate legislature dove alla guida del governo vi era il partito conservatore.

Ed è per questo che la vicenda di un piccolo paziente costretto a dormire sul pavimento in un ospedale di Leeds non poteva non fare scalpore.



La scorsa settimana, Jack Williment, 4 anni, è stato portato dalla mamma Sarah al Royal Infirmary di Leeds perché era malato ormai da sei giorni. Al bambino è stata diagnosticata una sospetta polmonite e così gli è stato assegnato un letto e l'ossigeno.

Poche ore dopo, però, un altro paziente è stato giudicato più grave e si è preso il letto. Così alla madre non è rimasto altro che fare un letto di fortuna sul pavimento con dei cappotti, in modo che Jack potesse stendervisi... poi ha scattato una foto.

Quella foto è arrivata alla stampa e il Daily Mirror l'ha pubblicata, rendendo così la vicenda di dominio pubblico, tanto che un giornalista di ITV, Joe Pike, ha pensato bene di chiedere conto dell'accaduto al premier Boris Johnson mostrandogli la foto del piccolo Jack con il suo smartphone.

Johnson, però, ha rifiutato di guardare la foto e di commentare la vicenda... finché non ha deciso di chiudere la questione mettendosi in tasca il telefono del giornalista.

A quel punto, il giornalista di ITV ha "formalmente" iniziato un'intervista a Johnson accusandolo di essersi rifiutato di guardare la foto, di essersi messo in tasca un telefono che non era il suo e che chiedeva una risposta alle accuse della madre di Jack Williment, che riteneva responsabile il suo governo per lo stato in cui versa il sistema sanitario nazionale britannico.





Tried to show @BorisJohnson the picture of Jack Williment-Barr. The 4-year-old with suspected pneumonia forced to lie on a pile of coats on the floor of a Leeds hospital.



The PM grabbed my phone and put it in his pocket: @itvcalendar | #GE19 pic.twitter.com/hv9mk4xrNJ — Joe Pike (@joepike) December 9, 2019



Solo a quel punto Boris Johnson ha tirato fuori il telefono dalla tasca in cui lo aveva riposto, guardandone lo schermo.

"È una foto terribile, terribile - ha detto - e mi scuso, ovviamente, con la famiglia e con tutti coloro che hanno avuto brutte esperienze con il NHS.

Quello che stiamo facendo è sostenere il servizio sanitario nazionale e nel complesso penso che i suoi pazienti abbiano un'esperienza molto, molto migliore di quella che ha avuto questo povero ragazzo.

Ecco perché stiamo facendo enormi investimenti nella sanità pubblica e possiamo continuare a farli solo se facciamo lavorare il Parlamento, sbloccando l'attuale situazione di stallo".



Naturalmente, la vicenda non poteva passare inosservata da parte di Jeremy Corbyn, leader laburista, che ha commentato: "Non c'è dubbio: i conservatori di Boris Johnson hanno causato questa crisi privando il nostro NHS dei finanziamenti di cui ha bisogno. Non c'è da stupirsi che non riesca a guardare la foto.