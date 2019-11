L’attesa è ormai terminata, dopo 53 giorni di chiusura "forzata", riapre finalmente lo SPIRIT DE MILAN!

Venerdì 8 novembre, la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, risorge nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara di via Bovisasca N°59.

Grazie al supporto degli affezionati avventori del locale che dopo la chiusura temporanea a causa di problemi burocratici hanno aperto una petizione online che ha superato le 5000 firme, è stato possibile aprire le porte e riaccendere le luci di di una realtà cara al pubblico milanese e non solo.

"Sono stati giorni complicati, carichi di ansie e di fatiche. Non abbiamo parole per ringraziarvi per tutto il sostegno, il calore e la vicinanza che ci avete dimostrato in questi 53 giorni di chiusura, commenta lo staff sui social. ma finalmente ci è stato appena comunicato che l’obiettivo è stato raggiunto e da stasera torniamo a farvi compagnia con la

nostra normale programmazione. Ringraziamo anche i funzionari comunali che hanno seguito l’iter burocratico in queste ultime settimane, decisive per arrivare a questo attesissimo risultato".

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci.

Le porte aprono alle 19.30, i concerti iniziano intorno alle 22.00, se non specificate eccezioni.

Lo Spirit de Milan non è solo ottima musica dal vivo, risate, ballo e divertimento, ma anche buona cucina! Dall’orario dell’aperitivo a notte fonda, è possibile gustare il meglio dei piatti della cucina milanese “della nonna” circondati dall’atmosfera sincera da “vecchia Milano”.





