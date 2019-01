Roma Amor Mio - Teatro L'Aura dal 25 al 27 gennaio 2019

Roma Amor Mio è un racconto di Roma e di alcune delle sue infinite declinazioni, un omaggio ad una delle più belle città del mondo, ricca di storia e di storie, unica per patrimonio artistico.

Piazza Navona, tramonto di un giorno di maggio. Uno scrittore, disteso su di una panchina, comincia estasiato a parlare di Roma e della magia della sua città. Improvvisamente mentre è immerso nel suo racconto, come dal nulla, appare una giovane vestita di rosso. È lo Spirito di Roma che parla attraverso le melodie che per secoli hanno accompagnato le vie della città.

I due intraprendono insieme un viaggio incantato nella Storia e nelle storie di Roma: gli amori di Paolina Borghese, la malinconica storia del poeta John Keats, l'epopea della repubblica romana del 1849, la nascita della canzone romana, Er fattaccio der Vicolo del Moro, i Caffè Chantant d'inizio Secolo, Anna Magnani e la spensieratezza dei "Poveri ma Belli".

Insieme a loro dei giovanissimi romani alle prese con l’amore sotto il cielo magico di Roma.

Alla fine del viaggio, Roma avrà catturato ancora di più il cuore dello scrittore, portandolo via con sé.

Roma Amor Mio è un viaggio romantico, divertente e nostalgico attraverso la città eterna, una rievocazione di immagini e simboli tra i più rappresentativi del suo fascino e della sua inconfutabile presa sul cuore dell’uomo.

Un viaggio anche mediatico e virtuale che si avvale di video proiezioni, curate da Endri Zisi, che ripropongono immagini dei luoghi più suggestivi di Roma e spezzoni di film che questa città l’hanno raccontata con sublimi attori che Roma l’hanno incarnata e resa eterna.

Racconti, aneddoti, storie e immagini sono intervallate da intermezzi musicali animati dalla chitarra di Davide Tamburrino e dalle voci di Alessia Tona e di Ginevra Tonti, Irene Egidi, Valerio Angeli e Mirko Basile.

Maurizio Canforini

Scrittore romano con otto libri all’attivo.

Tra le sue pubblicazioni letterarie dedicate alla città eterna sono da ricordare “Ti porto per Roma”(2009), una guida letteraria attraverso le vie della ‘Città Eterna’ in cui il lettore è preso figurativamente per mano attraverso delle suggestive passeggiate, e il libro “Roma amor mio” del 2012, da cui attinge l’idea dello spettacolo.

Un ulteriore spunto per la messa in scena attuale è dato anche da “Un giorno a Roma con Audrey Hepburn” il libro dedicato al film “Vacanze romane” che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema.

“Lo Spettacolo smuove nell’animo una misteriosa nostalgia di tempi non vissuti” .

Silvia Buffo

Roma Amor Mio

di Maurizio Canforini



Una produzione MotusArti

dal 25 al 27 gennaio 2019

al CineTeatro L’Aura



Regia Alessia Tona

Con Maurizio Canforini, Alessia Tona, Ginevra Tonti,Valerio Angeli, Irene Egidi, Mirko Basile

Chitarra: Davide Tamburrino

Movimenti coreografici: Laura Sodano

Scene: Endri Zisi

Luci e Fonica: Marco Bertoni

Foto: Michele Giove e Luana Belli

Ufficio Stampa Flaminio Boni





CineTeatro L’Aura

Vicolo di Pietra papa, 64 ( Angolo Via Pietro Blaserna, 37) ROMA