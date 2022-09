Dopo il successo dello scorso anno, Domenica 2 ottobre si svolgerà l'iniziativa nazionale no profit "Lettera a un Perfetto Sconosciuto".

Nata per la prima volta nel 2016 dal regista e scrittore Kempes Astolfi, l'iniziativa consiste nel comporre una lettera a mano a un destinatario noto a chi scrive come un parente caro che non c’è più, un amico o chiunque si voglia senza palesi riferimenti di mittente e destinatario sia nel contenuto sia all'esterno della stessa lettera.

Una volta imbustata e scritto fuori "Questa lettera partecipa all'iniziativa nazionale 'Lettera a un Perfetto Sconosciuto" si va imbucare personalmente la lettera in una cassetta della posta a caso, lontano dalla propria abitazione, indirizzandola appunto a un perfetto sconosciuto.

Un movimento collettivo per un'azione individuale, dove ognuno agirà lo stesso giorno, senza aspettativa di feedback dopo la consegna.

Il movimento collettivo cresciuto nel corso degli anni, ha avuto un'impennata nel 2021, con fan entusiasti da tutta Italia. Chiunque abbia partecipato ha raccontato di effetti terapeutici, propedeuitici e ludici per i partecipanti che compiono un'azione individuale, tutti lo stesso giorno.

L'idea di scrivere lettere a mano nel 2022, è anche un modo per tornare alle origini analogiche, in un mondo che corre sempre di più verso l'interazione digitale che lascia poco spazio a iniziative del genere.

Astolfi ha creato anche un canale Telegram per interazioni tra i partecipanti che avranno voglia di interagire tra loro. Un movimento collettivo per un'azione individuale, dove ognuno agirà lo stesso giorno, in quanto lo scopo dell'iniziativa non è ricevere un 'bravo' per il contenuto consegnato, ma il gesto stesso di sfogarsi e consegnare realmente la missiva, come se arrivasse a chi si è pensato di indirizzarla.

Dall'altro lato, dalla parte di chi apre la lettera, sarà piacevole leggere le parole di un perfetto sconosciuto che potrebbe dare risposte inaspettate al ricevente.

Info: [email protected]

www.instagram.com/letteraaunperfettosconosciuto

www.facebook.com/Lettera-a-Un-Perfetto-Sconosciuto

Canale Telegram: https://t.me/letteraaunperfettosconosciuto

Sito internet: https://kempesastolfi.it/2022/09/28/lettera-a-un-perfetto-sconosciuto/