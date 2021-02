La Nasa ha elaborato le prime 142 immagini scattate dal rover Perseverance il terzo "giorno marziano" della sua missione (il 21 febbraio).

Le immagini sono state "cucite" sulla terra fornendo il primo panorama a 360° del pianeta rosso.

L'acquisizione è stata effettuata tramite Mastcam-Z, un sistema di telecamere collocate su un'asta alta 2 metri in grado di ingrandire, mettere a fuoco e scattare foto e video 3D ad alta velocità per consentire l'esame di oggetti distanti anche in maniera molto dettagliata. La risoluzione offerta, in base alla distanza, può raggiungere i 150 micron per pixel.

Questa è l'immagine (crediti: NASA/JPL-Caltech/MSSS/ASU):

A gestire le attività della Mastcam-Z ci pensa l'Arizona State University di Tempe, in collaborazione con il Malin Space Science Systems di San Diego.

Un obiettivo chiave per la missione di Perseverance su Marte è l'astrobiologia, che include la ricerca di segni di vita che in passato hanno abitato il pianeta. Allo scopo il rover raccoglierà e catalogherà la roccia e le polveri di Marte in campioni sigillati che le successive missioni della NASA, in collaborazione con l'ESA (Agenzia spaziale europea), raccoglieranno per poi riportarli sulla Terra per una analisi più approfondita.

Alle 22 ora italiana, il team che gestisce Mastcam-Z commenterà l'immagine in una diretta sui canali media della Nasa questo giovedì.