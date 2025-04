L'ondata di sell off che stando attento tutti i mercati finanziari, come era facilmente immaginabile, ha finito per coinvolgere anche le valute digitali.

I prezzi di tutti questi asset sono in calo profondo, a cominciare dal Bitcoin che ha perso anche la soglia degli 80.000 dollari.

La battaglia commerciale intraprese da Trento ha provocato un'ondata di panico che sta facendo venir giù tutti i mercati finanziari.