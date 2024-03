Venerdì 22 Marzo, al TOP Club Show Dinner, vedrà la partecipazione di un parterre de rois di vip provenienti da vari ambiti: dal calcio, al giornalismo fino allo spettacolo. Un'occasione imperdibile per vivere una notte indimenticabile tra stelle del calibro di Roberto Carnevali, Gianluca Pagliuca, Alessio Tacchinardi, Nico Schira, Massimo Boccucci, Piero Maggio, Samuele Sbrighi, Riccardo Vialli, Patrick Baldassarri, Morris Carrozzieri, Massimo Agostini, Ferdi Berisa, Alex De Angelis, Denny Montesi, Sofia Bruscoli, Marcello Fuentes, Alex Nuccetelli, Antonio Di Natale, Beppe Signori e Nathaly Caldonazzo.



La serata inizierà alle ore 21:00 con la cena spettacolo più amata della Riviera. Gli ospiti potranno scegliere tra un esclusivo menù di carne o di pesce, oltre a un ricco buffet. Il tutto sarà accompagnato dalla performance di Lele Sarallo, promettendo un'esperienza culinaria e di intrattenimento di primo livello.



Dalle 23:30, il TOP Club Show Dinner i dj Max Monti e Gianni Morri prenderanno il controllo della console, alternandosi per offrire al pubblico una selezione musicale che promette di scatenare la pista da ballo fino alle prime luci dell'alba. Inoltre in concomitanza ci sarà il party Novella2000 con la presenza del direttore Roberto Alessi.



///



Ristorante & Musica Frontemare.

Viale Principe di Piemonte 30, Rimini.

+39 0541478542

www.frontemarerimini.com [email protected]



///



Frontemare, il Regno del Divertimento a Rimini, offre un'esperienza unica. Situato in posizione privilegiata di fronte al mare della Riviera, il locale si presta perfettamente per dinner party, serate a tema, concerti live e dj set. Aperto ogni venerdì, sabato e domenica, Frontemare ha ideato tre serate per accontentare gli appassionati di ogni genere musicale. Dal TOP Club del venerdì, lo Show Dinner più elegante della Riviera, ai coinvolgenti concerti live delle migliori band il sabato, fino ad arrivare all'atmosfera vibrante dell'Apericena Latina della domenica sera. Il locale è poi predisposto all'organizzazione di cene aziendali, compleanni ed eventi privati.