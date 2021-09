Deh, po'raccio... un po' fa pena. Ogni santo giorno fa sempre quello che aveva fatto fino a poco tempo fa... Appena sveglio si fa fotografare mentre magna. Poi, il tempo di andare in bagno, e subito ad inveire contro il nero malfattore, contro i clandestini che c'invadono, contro i ministri che non li respingono. Abbuffata di metà giornata, sempre straordinaria perché preparata dalla nonna Peppina o dalla zia Benita e poi via di corsa a fare comizi e ad inaugurare nuove sedi di partito. Un pomeriggio di discorsi (gli stessi imparati a memoria da anni), sorrisi, strette di mano e selfie. Ormai si è fatto buio e allora subito a casa, ma non prima di essere passati dalla Conad a fare la spesa. Poi ai fornelli per preparare la cena alla "principessa". Tutto fotografato, tutto registrato, tutto commentato... Rimane altro da fare? Certo... la buonanotte prima di andare a nanna.

Diciamoci la verità... una vita di m..da! Ma questa vita di m..da almeno, una volta, permetteva a Matteo Salvini di tirar su consensi e voti. Adesso, però, nonostante l'impegno, nonostante tutto sia sempre perfettamente uguale a ciò che faceva prima, Matteo Salvini, invece di guadagnarli, i voti li perde... inesorabilmente.

L'ultimo sondaggio dell'agenzia Dire in collaborazione con l'istituto Tecnè, pubblicato sabato 4 settembre, vede la Lega di Salvini Premier scendere sotto al 19,5%, ormai allo stesso livello del PD al 19,2%, mentre primo partito con il 21% dei consensi è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, sempre più leader della coalizione di centrodestra con un punto e mezzo percentuale di vantaggio su Salvini.

Non solo. Anche come possibile leader la Meloni "asfalta" l'alleato Matteo. Dopo Draghi, infatti, è l'ex missina col 44,4% ad essere stimata dagli italiani come possibile premier. Salvini, al quarto posto col 31%, viene persino dopo Giuseppe Conte, 35,5%.

E allora? Che altro dovrebbe dire e fare quel po'raccio di Salvini? Come dite? L'esatto contrario di quello che sta dicendo e facendo adesso? Se qualcuno riuscisse a convincerlo che in tal modo riprenderebbe a guadagnar voti, è molto probabile che inizierebbe a farlo. In fondo, è un influencer che opera in politica, senza ideologie e senza ideali... il suo obiettivo è il consenso o il like se si preferisce chiamarlo così. Per questo, un Salvini pro-migranti e antifascista non sarebbe affatto sorprendente.