Ogni anno i nuovi smartphone top di gamma offrono prestazioni sempre migliori, ma con l'aumento delle prestazioni aumentano anche i prezzi. Ormai tutte le varie società propongono i loro dispositivi di fascia alta con prezzi di lancio che partono da 1000 euro. Alcune volte, però, ci sono delle eccezioni e una di queste è rappresentata da uno smartphone di Lenovo, lo Z5 Pro GT.

Lo smartphone in questione integra il processore più potente attualmente presente sul mercato (lo Snapdragon 855 che è stato utilizzato su quasi tutti gli smartphone top di gamma del 2019), ma ha anche un bel design ed altre interessanti caratteristiche (come, per esempio, l'ampio display AMOLED, il lettore di impronte integrato sotto il display ed il chip NFC).

Nonostante la scheda tecnica da urlo, questo smartphone prodotto da Lenovo può essere acquistato a circa 250 euro (un prezzo davvero ottimo, considerando che a queste cifre vengono proposti dispositivi di fascia medio-bassa).



Caratteristiche tecniche

Display: Super AMOLED, 6.39″ FullHD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 855

GPU: Adreno 640

RAM: 6/8/12GB

Memoria interna: 128/256/512GB

Sistema operativo: Android 9.0 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC

Fotocamera posteriore: doppia (16MP Sony IMX519 + 24MP Sony IMX576), flash LED

Fotocamera frontale: doppia (16MP + 8MP, sensore IR per sblocco riconoscimento facciale)

Batteria: 3350 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali sotto il display, sistema di sblocco tramite il riconoscimento del volto, supporto Dolby Atmos