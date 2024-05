Individuare nuove strade per stare bene, opponendosi a quel mondo del lavoro che continua a mietere infortuni e vittime. Questo è lo scopo dell'evento PLAYROCK che utilizza un approccio Thinking out the box e che si svolgerà il 28 maggio dalle 9 alle 18 all'UNA HOTELS Pero Fiera Milano.

Stefano Pancari, fondatore di ROCK'N'SAFE, e Alessandro Nanni, ideatore di PLAY SICUREZZA, condivideranno una safety experience che nulla avrà a che vedere con il classico e statico convegno.

Sarà una giornata dedicata all'ispirazione e alla condivisione di strumenti che possano fare la differenza per far comprendere la cultura della sicurezza in azienda agli oltre 100 manager già iscritti: dalle suggestioni di Massimo Cotto, voce di Virgin Radio e autore di grandi libri del rock, alla comunicazione abrasiva di Antonello Piroso, giornalista professionista in TV e carta stampata.

Non mancheranno HSE che stanno facendo la differenza nelle loro aziende, da Coca Cola a WeBuild e A2A, sarà anche possibile ascoltare sociologi ed esperti di ludicità.

Faranno da colonna sonora la musica del pianista Federico Sagona e degli Auge, quest'ultima rock band fiorentina impegnata nel mondo della sicurezza sul lavoro come con lo spettacolo LOOKS THAT KILL ideato da Stefano Pancari.

I partecipanti all'evento avranno modo di testare gli ormai consolidati strumenti della ludicità di PLAY SICUREZZA e i dispositivi innovativi di Cotral Lab, partner di Play Rock.

"Occorre cambiare schemi, sperimentare nuovi approcci che permettano di rendere seducente la sicurezza all'impresa e al lavoratore. - Dichiara Stefano Pancari - L'esperienza di ROCK'N'SAFE è un'esempio che, con la spettacolarizzazione della formazione, ha incontrato 2500 persone nei propri eventi e circa 500.000 nelle attività online di rocknsafe.com"

La safety experience si terrà all'UNA HOTELS Pero Fiera Milano il 28 maggio dalle 9 alle 18.

Per info e iscrizioni: playrock.it e [email protected]