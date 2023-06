CHIARA TAIGI - APPUNTAMENTO su RAIUNO

Domenica 18 Giugno 2023 ore 9:00

Programma Uno Mattina in Famiglia!

Chiara Taigi andrà in diretta su RAI UNO nel programma di UnoMattina in Famiglia all'ultima puntata della stagione, uno spazio culturale e musicale con il Canto sulla Prima rete nazionale, in compagnia di Tiberio Timperi , Monica Setta e Ingrid Muccitelli, con la Regia di Marco Aprea.

Una piccola sorpresa che Chiara Taigi ha voluto portare nel programma UnoMattina in Famiglia a partire dalle ore 9:00 di Domenica, 18 Giugno 2023.

Chiara Taigi vuole ricordare e premiare l'importanza dello spazio dedicato spesso dagli Autori allo Spettacolo, alla Cultura e alla Musica su RAI UNO in un clima familiare e che ci accompagna piacevolmente da molti anni in un programma storico della RAI ideato da Michele Guardì.

“ Vi aspetto Domenica mattina, augurando con questa ultima puntata della stagione che segna anche l'inizio di una Buona Estate, che sia una buona stagione per tutti e rimanendo con il pensiero a tutte le persone travolte dai recenti disagi naturali.La Musica ci può aiutare ad affrontare le difficoltà con forza, speranza e donarci una grande energia allo spirito per ricominciare.Dedico questo regalo musicale a Tutti coloro che mi seguono con affetto e alle Persone che mi hanno sempre sostenuto!Un giorno senza Musica è un giorno perso...” Chiara Taigi



PER VEDERE IN DIRETTA STREAMING

https://www.raiplay.it/dirette/rai1

18 GIUGNO 2023 - dopo le ORE 9:00



RIFERIMENTI E LINK