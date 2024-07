Il brano della cantautrice sugli stores digitali e nelle radio.

“Voglio La Felicità” è il nuovo singolo della poliedrica e talentuosa cantautrice Michela, sui principali stores digitali e dal 28 giugno nelle radio italiane in promozione nazionale. Secondo brano per l’artista che torna nella discografia italiana strizzando l’occhio alle radio con un ritornello che mette in evidenza le sue doti canore. Impeccabile l’interpretazione vocale di Michela che dona pathos ad un arrangiamento ben costruito per far colpo già al primo ascolto. Una personalità forte che non passa di certo inosservata. “Voglio La Felicità” è un brano che racconta in modo diretto e schietto il desiderio di raggiungere la felicità nella sua forma più piena e costante nel tempo. Quel tipo di felicità che non dipende da niente e da nessuno, nemmeno da un singolo momento o episodio.

“È uno stato d’ animo difficile da raggiungere, forse impossibile, ma la sua ricerca rappresenta uno stimolo essenziale nella vita di tutti i giorni.” Michela

https://open.spotify.com/intl-it/album/4lFPVHWkNnoVQvzMkN75mD?si=7eV10cxDQs2ntehWrt7JOw

Michela Bernardi nasce a Latisana (Udine) l'11 ottobre del 1996. Sin da piccola ama la musica, in particolare il canto. Inizia a prendere lezioni di pianoforte all'età di sette anni ed entra a far parte di un coro giovanile di voci bianche. Durante l'adolescenza partecipa a vari karaoke, concorsi canori e provini per talent televisivi come Italia's Got Talent e X-Factor. Per acquisire ulteriore esperienza entra a far parte di un'orchestra impegnata in numerosi live in regione. Contemporaneamente viene coinvolta in progetti cover paralleli. Due anni fa scopre la passione per la scrittura di brani inediti, inizia a collaborare con un cantante/chitarrista della zona e realizza il suo primo brano “Il mio tormento”. Attualmente sta lavorando a nuovi demo e continua ad esibirsi dal vivo in duo acustico proponendo durante i concerti anche i suoi brani. Recentemente vince il contest Premio Mimmo Bucci con “Il mio tormento” che le permette di esibirsi al Teatro Petruzzelli di Bari. Attualmente è impegnata nell’uscita e nella promozione del suo secondo inedito dal titolo “Voglio La Felicità”.

Facebook: https://www.facebook.com/michela.bernardi.581

Instagram: https://www.instagram.com/michelabernardi96/

YouTube: https://www.youtube.com/@MichelaBernardi96