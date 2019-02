Alessia Bufi in radio il primo singolo "Sogni mai avverati"

In radio e sulle principali piattaforme streaming,“SOGNI MAI AVVERATI”, il nuovo brano dI Alessia Bufi, che farà parte del suo primo album, attualmente in lavorazione.

“Sogni mai Avverati”è il primo singolo della giovane cantautrice prodotto da Luca Venturi per la On The Set (Believe Digital) ed è arrangiato da Simone Summa.

«È una canzone che ho scritto in un pomeriggio di primavera, senza un motivo particolare, nessun avvenimento speciale - dice Alessia - Mi sentivo rinchiusa, bloccata da una situazione generale che non mi lasciava essere me stessa, in questo senso infatti, le parole che ho usato richiamano la libertà. Alla vita».

Suggestivo è anche il video, caratterizzato dalle immagini che evocano un ambiente familiare, che permette di scoprire uno scorcio della quotidianità di Alessia. Diretto da Claudio Zagarini è online su YouTube.

Alessia Bufi è una giovane cantautrice pugliese, nata a Molfetta (BA) nell’aprile del 2000. Attratta da sempre dalla musica, all’età di sei anni, inizia a studiare pianoforte.

È proprio grazie a questa sua passione che Alessia, a soli 15 anni, comincia ad affacciarsi al mondo del cantautorato italiano e ad avere la necessità di esprimere le sue emozioni e il suo mondo attraverso la musica.

Oggi studia presso il conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e affina il canto al centro musica Minale di Napoli.