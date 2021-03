Da poche ore "Triton", il nuovo EP della dj producer toscana Anela DJ, è disponibile in esclusiva su Beaport, lo shop musicale più utilizzato dai dj di tutto il mondo. Pubblicato su IAMT Red, una delle label di Spartaque, artista ucraino tra i protagonisti dell'universo internazionale della techno, "Triton" ha già raggiunto risultati molto buoni. Mentre scriviamo è al 51esimo posto di una delle classifiche di riferimento su Beatport, la Techno (Peak Time / Driving) Chart.

"Triton" arriva subito dopo "Phoenix". "Questo nuovo EP rispecchia a mia personalità, si sente anche il lato aggressivo del mio carattere", spiega Anela. "A volte produco brani melodici, ma questa volta il suono è decisamente d'impatto, con una cassa possente vicina alla techno berlinese. La title track è appunto 'Triton', l'altro brano incluso nell'EP si chiama 'Titan' ".

Anela DJ - "Triton" (IAMT Red)

https://www.beatport.com/release/triton/3278434

MEDIA INFO E FOTO ANELA DJ

http://lorenzotiezzi.it/anela/



Antonella Anela AKA Anela è una dj producer italiana nata in Belgio. La sua carriera l'ha iniziata come modella, ma ad un certo punto della sua vita ha scoperto la techno, ed è stato amore a prima vista. In breve ha trasformato una semplice passione in una professione. Nella sua carriera ha pubblicato la musica con diverse etichette, tra cui AUTOTEKONE, IAMT Red label, Reloads Black, Gain Records, Eclipse Records e tante altre. E' poi diventata resident del Mind di Vinci (Firenze) e ha avuto l'onore di dividere il mixer con artisti internazionali del calibro di Luigi Madonna, Mattia Trani, Fatima Hajji, Roberto Capuano e tanti altri. Anela oggi è pronta a far scatenare i ritmi della techno nei top club europei.