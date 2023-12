Si può migliorare il proprio aspetto pur rimanendo natural? Questo dubbio attanaglia tante donne, ma ormai anche molti uomini. Gli eccessi della chirurgia estetica e plastica vengono spesso enfatizzati dai mass media, in particolar modo televisione e stampa. Che cosa occorre fare per rimanere il più possibile natural dopo un intervento di chirurgia estetica o plastica? Su questo argomento e tanti altri si è espresso il chirurgo dei vip Antonio Franco.

Nell’ambiente della chirurgia è molto conosciuto con lo pseudonimo dr. Aesthetic Franco. É un self-made man che è molto popolare e seguito sui social, in particolar modo su Instagram con due account, uno pubblico @draestheticfranco_mdestetica e uno dedicato al lavoro @prenotazioni.draestheticfranco, oltre ad avere una pagina su Facebook con quasi 10mila fans e un canale privato su Telegram. Opera su Bari, Napoli, Roma e Milano.

Pur essendo giovanissimo, Antonio Franco di Doctors Aesthetic è uno dei chirurghi più apprezzati e seguiti d'Italia. Svolge tantissimi interventi in materia di Liposcultura HDF con macchinari di ultima tecnologia e migliori al mondo con i quali non solo si elimina l’eccesso di grasso, ma si modella e definisce il corpo evidenziando la muscolatura sottostante. Ha fondato la Scuola Internazionale di Liposcultura Franco (SILF) con lo scopo principale di preparare, formare e specializzare la nuova generazione di chirurghi specializzati in Liposcultura HDF.

In un'intervista rilasciata ad AoB Magazine, il chirurgo dei vip Antonio Franco ha fornito preziosi consigli per essere e sembrare natural anche dopo alcuni interventi: "Il concetto di natural è cambiato tantissimo. Ogni Regione ha uno standard diverso. Parlo in base alla mia esperienza dato che ogni mese giro tante regioni del nostro Paese. Sinceramente al giorno d’oggi quasi nessuno vuole sembrare natural, anzi vogliono essere estrosi".

Perché ci sono troppi eccessi? Dr. Aesthetic Franco ha asserito: "La colpa la do solo al denaro. Il medico diventa in questi casi più debole e il denaro più forte. Vi faccio un esempio: ciò che vediamo sui social e in tv sono risultati di eccessi di tanti anni. Si trasformano in quel modo non dopo mesi, ma dopo anni e peggiorano sempre di più perché non sanno nemmeno loro come erano prima".