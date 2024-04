"Dimmi chi sei, ti dirò chi sono" segue la storia di Giovanni, che intraprende un viaggio commovente alla ricerca della sua madre biologica. A 60 anni, Giovanni si immerge nella storia, nella legalità e nelle rivelazioni personali, confrontandosi con la cruda realtà del suo passato sconosciuto.

Un'esperienza, è così che questo documentario viene definito da coloro che l'hanno visto.

Vincitore del prestigioso “PREMIO VINCENZO CROCITTI 2020”, in concorso al David di Donatello 2020 e al Globo d'Oro il film offre un’esplorazione toccante e intima della ricerca di un uomo per capire la sua identità. “Siamo profondamente commossi dal racconto magistrale di Mario Ientile in “Dimmi chi sei, ti dirò chi sono”, afferma Marie Adler, CEO di Adler & Associates Entertainment. “Questo film è una testimonianza del potere duraturo della connessione umana e del desiderio universale di appartenenza. Non abbiamo dubbi che risuonerà profondamente con il pubblico di tutto il mondo”.

Mario Ientile è un Regista di Anzio, si occupa principalmente del Cinema del Reale, ci racconta che le riprese sono iniziate nel 2018 e ci sono voluti 2 anni per realizzare il Documentario. Continua dicendo: “Dimmi chi sei, ti dirò chi sono è un'esperienza, un messaggio, uno stato d'animo ma soprattutto una storia vera. Vi consiglio di vederlo e parlarne in modo da far conoscere la storia di Giovanni e mettere in luce questo argomento”.

Dal 19 Gennaio è incluso con Prime Video.