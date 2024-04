Dal 10 fino al 14 aprile 2024, Pordenone sarà la capitale del documentario con la 17ª edizione del Pordenone Docs Festival.

Sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, quest’anno l’occhio del cinema del reale sarà puntato sui diritti delle donne e dei minori, sulla libertà di stampa e sul rispetto dell'ambiente, senza però dimenticare l'essere umano con la sua cultura, il suo amore e le sue sofferenze.

Oltre al premio della Giuria presieduta in questa edizione da Marco Bellocchio, saranno assegnati il Premio del Pubblico, il Premio dei Giovani per il miglior documentario dedicato al pubblico under 30, il premio al miglior documentario sull’ambiente, il Premio del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e il premio per il miglior docufilm in realtà virtuale.