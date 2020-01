"Usare la clava con Bibbiano — così ululano gli sciacalli.Li abbiamo visti in sfilata elettorale sugli scalini del Comune di Bibbiano, screditando le istituzioni e colpevolizzando tutta la sua comunità. Usare la clava con Bibbiano, così si leggeva tra gli appunti di un militante della Lega per la propaganda in Emilia-Romagna.Per questo noi Sardine scendiamo in Piazza della Repubblica a Bibbiano, luogo simbolo della strumentalizzazione politica e dello sciacallaggio messi in atto dalla Lega per puri fini elettorali.Abbiamo visto i bibbianesi stritolati nella gogna mediatica che li ha visti coinvolti da vicino, a partire dai continui attacchi personali e dall’assedio del paese da parte di presidi e giornalisti. Gli sciacalli passano, le sardine restano.Adesso basta: Bibbiano non si lega!"

Così le sardine hanno annunciato l'evento "Gli sciacalli passano, le sardine restano. Bibbiano non abbocca!" organizzato per giovedì 23 gennaio a Bibbiano, in Piazza della Repubblica dalle ore 19 alle 20:30.

Un attimo, però! Ma in quel comune, proprio quel giorno, la Lega non aveva annunciato una manifestazione "epica" per "parlarci" di Bibbiano? Parrebbe proprio di sì... ma è arrivata tardi.

Impegnatissimi ad inventarsi nemici e ad elaborare piani per liberare l'Emilia Romagna gli organizzatori e promotori del tour Salvini - Borgonzoni si sono dimenticati di prenotare la piazza di Bibbiano per l'evento dei loro "artisti". E così gli è stata scippata dalle sardine.



Così ne hanno dato notizia Giulia Sarcone e Youness Warhou, del comitato nazionale 6000sardine:

"Usare Bibbiano come clava. Questa è stata una delle indicazioni date dalla Lega per la campagna elettorale in Emilia Romagna poche settimane fa. Abbiamo visto gli abitanti di Bibbiano stritolati nella gogna mediatica, a partire dai continui attacchi personali e dall’assedio del paese da parte di giornalisti e media negli ultimi mesi. Abbiamo scelto di abbracciare i cittadini di questo paese, e come Sardine ci siamo mosse per organizzare il flash mob Bibbiano non si lega, il 23 gennaio.Abbiamo ottenuto l’autorizzazione dal Comune di Bibbiano (protocollo n.327 del 14 gennaio 2020) per poter realizzare il nostro evento in Piazza Damiano Chiesa, Piazza della Repubblica e il tratto di via G.B. Venturi compreso fra via Gramsci e via Ariosto, dalle ore 16 alle ore 21. La stessa piazza è stata poi successivamente richiesta dalla Lega, che però è arrivata tardi. E adesso è in stato di agitazione, perché non potrà speculare ancora su questa vicenda come avrebbe sperato. Abbiamo visto in passato i populisti in sfilata elettorale sugli scalini del Comune di Bibbiano, screditando le istituzioni e colpevolizzando tutta la sua comunità. Le Sardine invece lavoreranno come sempre per portare i valori positivi dell’ascolto e del rispetto. Gli sciacalli passano, le Sardine restano, e vigili. Bibbiano non si Lega".