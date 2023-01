Ospiti internazionali per il concerto in onore di Papa Giovanni Paolo II

Nei giorni scorsi, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, con il patrocinio del Comune di Roma e dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede, si è tenuto il concerto dedicato alla figura emblematica di Papa Giovanni Paolo II.

Nell’iniziativa, che ha incontrato i favori del pubblico accorso numeroso, la musica è stata protagonista e, in perfetta armonia intorno ad essa, si è mirabilmente fusa l’arte visiva.

L’evento artistico - musicale è stato intervallato dalla consegna del Premio Universum per la Pace e del Premio Giotto, il tutto diretto magistralmente dal curatore ed editore d’arte Alessio Musella, il quale, oltre a condurre, ha presentato con dovizia di particolari le opere realizzate in onore del Papa e donate durante il concerto.

Sul palco si sono esibiti la sublime soprano Dominika Zamara (vestita, per l’occasione, dalla stilista Marta Jane Alesiani), il direttore d’orchestra David Boldrini, il flautista Andrea Ceccomori, e il Quartetto d'Archi dell'Orchestra Filarmonica Superne Rote (composto da Michele Cianfoni, violino, Natalia Dudynska, violino, David Oltra, viola, Kinga Sadzinska, violoncello). La soprano Zamara e i musicisti hanno esibito i rispettivi talenti eseguendo l’Exsultate, jubilate e il Quartetto K285 (solo archi e flauto) di Wolfgang Adadeus Mozart, Etica, per solo flauto, di Andrea Ceccomori, Ave Maria scritta appositamente dal Maestro David Boldrini per la voce della Zamara e Agnus Dei di Wieslaw Ochman, composto per la messa in onore di Giovanni Paolo II.

I dipinti esposti di Tina Bellini, Francesca Falli, Felipe Cardena, Pawel Rosinski e Halina Skroban, sono stati la perfetta scenografia della serata.

Alessio Musella, ha aperto la manifestazione con la presenza di Padre e Professore Bogdan Giemza, autore del libro “Lo Sport nella vita e nell’insegnamento di San Giovanni Paolo II”, il quale ha raccontato ai presenti alcuni aneddoti dei suoi incontri con Giovanni Paolo II.

Monika Jakiela, Ambasciatrice della Pace per la Universum International Academy, accompagnata da Micheline Lopes, avvocato esperto di diritto internazionale, durante la serata ha consegnato diversi premi, tra cui i Premi al Merito a Monsignor Gianni Fusco, al Prof. Padre Bogdan Giemza, al Dott. Christian Francesconi Catena, all’Academy Of Social Sciences e all’Opera Romena di Craiova.

Melinda Miceli, scrittrice internazionale e critica d’arte, in qualità di ideatrice del Premio Giotto, ha premiato con l’International Art Prize Giotto diverse autorità ecclesiastiche, personalità nazionali e internazionali.





Ph. Credits: Delfino Enrico Fontana