HO RICOMINCIATO A VIVERE



Ho camminato per le strade

seguendo il mio sole

che lentamente mi infiamma il cuore

La gente, la gente, la gente

i peccatori nel deserto

Strade di fuoco.

Altalena fra il bene e il male

non siamo altro che uomini

L’istinto primordiale

si cuoce la sera

nei letti dell’ipocrisia

navigando su orgasmi multimediali

e panini giganteschi.

Ho camminato per le strade

seguendo la notte

che precocemente si è presa la mia gioventù

che soffiava all’alba del giorno.

L’istinto primordiale se ne va

per le strade vere

navigando però su mari agitati

vinti oltremodo dall’ipocrisia

“No, tu non puoi”

Falsi profeti che si sono bruciati

nelle loro ipocrisie ristabilizzano

i battiti del mio cuore.

Adesso mi sono fermato: Ho ricominciato a vivere.