Il capitano Sir Tom Moore, che tutti i britannici ormai conoscevano come Captain Tom, è morto oggi a causa del Covid. A 100 anni aveva raccolto quasi 33 milioni di sterline per il Servizio Sanitario Nazionale, compiendo 100 giri attorno a casa col solo aiuto del deambulatore.

Il capitano Moore è risultato positivo al Covid-19 la scorsa settimana. Domenica era stato portato al Bedford Hospital perché aveva problemi a respirare. È deceduto con a fianco i suoi familiari.

Una portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato: "Sua Maestà ha apprezzato moltissimo l'incontro con il capitano Sir Tom e la sua famiglia avvenuto a Windsor lo scorso anno. I suoi pensieri e quelli della famiglia reale sono con loro, riconoscendo l'ispirazione che ha fornito all'intera nazione e ad altri in tutto il mondo."

Queste le parole del primo ministro Boris Johnson: "Il capitano Sir Tom Moore era un eroe nel vero senso della parola. Nei giorni bui della seconda guerra mondiale ha combattuto per la libertà e di fronte alla crisi più grave del dopoguerra più profondo dopoguerra che ha colpito il Paese, ci ha uniti e ci ha sollevati, incarnando il trionfo dello spirito umano. Non è diventato solo un'ispirazione nazionale, ma un faro di speranza per il mondo. I nostri pensieri sono con sua figlia Hannah e tutta la sua famiglia".

Condoglianze anche dal leader laburista Keir Starmer: "Questa è una notizia incredibilmente triste. Il capitano Tom Moore ha messo gli altri al primo posto in un momento di crisi nazionale ed è stato un faro di speranza per milioni di persone. La Gran Bretagna ha perso un eroe".