Gli scienziati hanno scoperto, analizzando le immagini satellitari, che la Groenlandia ha perso 28.707 chilometri quadrati di ghiaccio in tre decenni. Questa è una grande minaccia per la popolazione della Groenlandia. Circa 57.000 persone vivono lì. La maggior parte della popolazione è indigena e molte persone dipendono dagli ecosistemi naturali per la loro sopravvivenza, che ora si stanno rapidamente distruggendo a causa del disgelo.

Il disgelo dei ghiacciai porta al disgelo del permafrost e questo rilascia gas serra come anidride carbonica e metano. Questo causa anche instabilità del terreno, che potrebbe influenzare l’infrastruttura e gli edifici nelle città e nei villaggi.

Michael Grimes, autore principale del rapporto, ha detto: “La perdita di massa glaciale in Groenlandia contribuisce in modo significativo all’aumento globale del livello del mare, e questa tendenza sta creando seri problemi sia ora che in futuro”.

Un gruppo internazionale indipendente di scienziati nel loro studio conferma queste tendenze minacciose. Gli scienziati hanno avvertito che sotto la parte centrale dell’isola dal 1995 si è attivato un focolaio magmatico, che aumenta la velocità del disgelo dei ghiacci indipendentemente dalla stagione.

Il riscaldamento della Groenlandia dall’interno verso l’alto è un chiaro segno dell’aumento dei processi magmatici nelle profondità del pianeta, che influisce sui processi oceanici della regione.

Il pericolo per la popolazione del pianeta

Questi cambiamenti portano all’insorgere di molti cataclismi in tutto il mondo. Attualmente, il numero di cataclismi sta aumentando in modo esponenziale a causa dell’incremento del riscaldamento nelle profondità della Terra. La caratteristica della crescita esponenziale è che inizialmente la crescita è lenta e quasi impercettibile, ma poi aumenta bruscamente in termini di frequenza, intensità, sincronicità e in molte parti del pianeta.

La crisi climatica è un problema troppo globale e non può essere affrontato da singoli paesi o gruppi di paesi da soli. Perciò gli scienziati lanciano l’allarme e chiedono alla comunità mondiale di unirsi. È importante portare la questione del clima al primo posto ora, perché non possiamo aspettare che l’esponente inizi a salire, quando sarà troppo tardi per cambiare qualcosa.