Il 10 gennaio, alle ore 14:30, si è tenuta presso l’hotel Le Méridien Visconti la conferenza stampa di presentazione del neo arrivato in casa Virtus Roma: James White. L’ala Usa è stata presentata dal Ds Valerio Spinelli alla presenza anche di coach Piero Bucchi, intervenuto per introdurre la sfida di domenica alla Virtus Bologna, prima giornata del girone di ritorno, in programma alle ore 16:30 al Palazzo dello Sport dell’Eur.

Dopo il benvenuto del Presidente Alessandro Toti, Valerio Spinelli ha introdotto l’arrivo di James White: «Siamo qui grazie all’ennesimo sforzo della famiglia Toti che ci ha permesso di portare a termine questa operazione. Tra i vari profili visti abbiamo scelto quello di White anche perché può ricoprire più ruoli, “3” e “4”, e conosce bene il nostro campionato. È un professionista serio che riuscirà anche a essere d’esempio per i suoi compagni di squadra».

Le parole di James White: «Ringrazio tutta l’organizzazione della Virtus Roma: proprietà, dirigenza e coach per avermi voluto qui. Sono venuto per mettermi a disposizione e dare una mano dove serve. In questi mesi mi sono allenato, tenuto in forma, ma non è mai come fare un allenamento cinque contro cinque. Rispetto allo scorso anno dove ero l’uomo di punta, ora uscirò dalla panchina cercando di aiutare la squadra, così come fatto a Reggio Emilia. Col passare degli anni mi sono spostato più nel ruolo del “4”, però non ho problemi a giocare da “3”, le mie caratteristiche restano intatte pur con una minore esplosività. In questi due primi giorni ho visto tanto talento, sia nei veterani che nei giovani, si tratta di riuscire a mettere tutto insieme al momento giusto. Il primo obiettivo resta quello della salvezza, poi si vedrà se riusciremo a ottenere qualcosa in più».

Il pensiero di coach Piero Bucchi sul nuovo arrivo e sulla sfida di domenica: «Sono contento dell’arrivo di James per il quale ringrazio la società. Per noi è un’aggiunta importante sia per i ruoli che riesce a ricoprire in campo, sia perché è un giocatore esperto al quale non bisogna spiegare niente. Mi è piaciuta la voglia di allenarsi che ha dimostrato in questi due primi giorni, la voglia di stare con la squadra; dopo tante stagioni continua ad avere grande passione per il gioco e sono sicuro che ci sarà d’aiuto. James arriva nel momento in cui andiamo a giocare con la capolista, un bell’esame per lui, ma ovviamente non possiamo chiedergli tanto da subito: andrà in campo e proveremo a vedere cosa riuscirà a darci. Con la Virtus Bologna è una sfida molto bella, stimolante e difficile: sono primi in classifica e sono stati costruiti per vincere il campionato. Siamo eccitati all’idea di questa partita ma consapevoli delle difficoltà che incontreremo. Negli ultimi giorni ci sono state delle problematiche ma oggi, a parte Giovanni Pini che si è fermato per un problema alla schiena, eravamo al completo. Speriamo ovviamente che Giovanni possa essere della sfida».





NOTE ̶ Coach Piero Bucchi è l’unico ex della sfida. Il coach bolognese è infatti cresciuto nella Virtus Bologna, tra le fila della quale ha allenato le giovanili per otto stagioni e fatto da assistente alla prima squadra sotto la gestione di Bob Hill prima di passare a Rimini nel 1992.

PRECEDENTI – Virtus Bologna avanti negli scontri diretti per 62 a 33; il bilancio diventa però favorevole alla Virtus capitolina nelle sfide casalinghe: 24 a 19, con l’ultima vittoria tra le mura amiche ottenuta nella stagione 2014-15 per 90-84.

MEDIA – Diretta tv streaming su Eurosport player; radiocronaca diretta sulla nostra radio ufficiale Radio Roma Capitale, 93.00 FM. Differita su Teleroma 56 (canale 15 del DT) alle ore 23:00 di martedì 14 gennaio.

ARBITRI – Arbitreranno l’incontro i signori Roberto Begnis di Crema (CR), Mark Bartoli di Trieste (TS) e Guido Giovannetti di Terni (TR).