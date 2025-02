Leader nel settore dell’integrazione di sistemi ICT, Comtel è attiva da oltre 30 anni e aiuta le aziende nella loro gestione, connettendole in maniera sicura. L’azienda è intenta a cogliere le opportunità future offerte dall’IA, attraverso una strategia retta dal concetto di multiconnettività, declinato nella tagline #WeConnect.



Comtel: #WeConnect e multiconnettività i pilastri per la strategia del futuro

Comtel ha consolidato la sua leadership nel settore dell’integrazione di sistemi ICT in Italia, attraverso un’unica infrastruttura dinamica e scalabile che unisce persone, tecnologie e informazioni. L’obiettivo della società è facilitare la gestione delle aziende e rendere i dati accessibili ovunque, mettendo in campo competenze e tecnologie all’avanguardia per organizzare connessioni globali. Comtel consente alle aziende di poter affrontare il futuro, rendendole sicure, connesse e flessibili. I loro servizi sono personalizzati e su misura per venire incontro alle esigenze, non solo attraverso la fornitura di software e hardware, ma tramite la progettazione di soluzioni che favoriscano il successo in un mercato connesso e competitivo. Una strategia ambiziosa e strutturata definisce il futuro dell’azienda verso le opportunità offerte dall’IA: obiettivi come crescita organica, ampliamento geografico e settoriale, nonché fusioni e acquisizioni mirate per proseguire nel cammino di innovazione e diversificazione del business. Questi traguardi hanno un comun denominatore: multiconnettività, espresso dalla nuova tagline #WeConnect.



La storia di Comtel

Da oltre 30 anni dalla sua fondazione, nel 1992, Comtel è stata in grado di crescere ed evolversi. Ha aperto la Divisione Carrier nel 2002, in seguito alla rilevazione del ramo “Apparati di Trasmissione e Ponti Radio” di Alcatel Italia. Grazie a una serie di acquisizioni, sono state poi aperte nuove sedi e divisioni strategiche. Infatti, nel 2006, l’azienda ha acquisito da Alcatel Italia anche il reparto “Assistenza Tecnica e Collaudo di Apparati di Trasporto”. Successivamente, ha proseguito nel suo percorso di innovazione tramite nuovi servizi di specializzazione e soluzioni, tra cui Network e SBC (Session Border Control) nel 2010, il vertical PA nel 2012, le soluzioni Transmission & Access nel 2015 e Network Security nel 2019, avviando anche l’Academy Comtel. Nel 2020, l’azienda è entrata nel gruppo Nextaly e così facendo ha ampliato le sue competenze nel ramo della vertical hospitality. Collabora con le realtà di maggior rilevanza del settore tecnologico per realizzare reti più sicure e affrontare le sfide future, sostenuta dai principi di multiconnettività e #WeConnect.