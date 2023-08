La tragicommedia dai toni nostalgici The Erection of Toribio Bardelli di Adrián Saba è stata scelta dal Perù per competere agli Oscar 2024 nella categoria Miglior film internazionale.

TRAMA: Dopo la perdita della madre una famiglia disfunzionale è costretta a riesaminare la propria vita. Tutti fanno i conti con la propria esistenza. L'impossibilità di Toribio Bardelli di raggiungere la funzionalità sessuale diventa “una grande metafora sulla disfunzionalità” che colpisce la vita di tutti i personaggi.

Nella storia degli Oscar il Perù ha conquistato 1 sola candidatura: nel 2010 grazie al film Il canto di Paloma (La teta asustada) di Claudia Llosa.