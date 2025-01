Un viaggio musicale che celebra l’inclusività e la libertà con un’intima connessione emotiva

Gaia Daria Miolla, nota al pubblico come Gea, cantautrice e polistrumentista, torna sul palco con la seconda stagione del suo “Diversa Tour”, un’esperienza musicale unica e autentica che oltrepassa barriere e stereotipi. Cominciato il 18 gennaio al Teatro Nuovo di Martina Franca, il tour proseguirà fino al 23 marzo, toccando alcune delle principali città italiane. La prossima tappa è fissata per il 5 febbraio al Teatro ANCHECINEMA di Bari. Organizzato da Orfeo S.r.l., storico teatro attivo dal 1915, il tour trae supporto dal contributo di Nuovo Imaie, conquistato dall'artista vincendo la categoria inediti del noto concorso nazionale canoro Premio Apulia Voice 2024 organizzato dalla M.A. Eventi di Taranto. Con questo nuovo progetto, Gea invita il suo pubblico a riflettere, sognare e lasciarsi trasportare dalla trasformazione che solo la musica è in grado di suscitare.

Il sound di “Diversa Tour” è un autentico viaggio attraverso generi che si mescolano e si contaminano in un mix unico e sorprendente. Dalla delicatezza della musica pop-folk e indie, alle sonorità country, arricchite da influenze orientali e toni francesi, ogni brano diventa una dichiarazione di libertà artistica e un invito alla connessione umana. Per Gea, ogni nota è il riflesso di un percorso interiore, un racconto della sua visione controcorrente che trasforma la musica in un linguaggio universale di emozioni. Oltre alle performance canore, Gea farà dell’improvvisazione un elemento distintivo dei suoi concerti, coinvolgendo attivamente il pubblico in un’esperienza unica. Raccogliendo parole dal pubblico, creerà in tempo reale canzoni che raccontano storie condivise, abbattendo limiti e rompendo ogni schema. Il tour è l’occasione per presentare anche alcune tracce tratte dal suo nuovo EP, “Eternal Mirror”, registrato presso la Berklee di Valencia. Questo lavoro intenso e personale è un viaggio sensoriale che esplora le emozioni più profonde, uno “specchio” che riflette il percorso di Gea tra sofferenze, rinascita e una rinnovata consapevolezza.

Le date successive vedranno Gea esibirsi:

27 febbraio al Teatro Orfeo di Taranto

8 marzo al Teatro Lo Spazio a Roma

23 marzo al Jazz Club di Torino.

Date in aggiornamento!

“Diversa Tour” è un invito a riflettere, a cambiare, a sognare insieme. Un tour che va oltre il palcoscenico, che invita a percorrere un viaggio di trasformazione, dove ogni concerto è un'opportunità di rinascita, un viaggio in cui la musica è più di un suono: è un atto di condivisione di libertà, amore, speranza e rivoluzione.

Instagram: https://www.instagram.com/gea__official/

YouTube: https://www.youtube.com/@geaofficial2120

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/0Nnr3IWmNaJwPa0DxTcRg1?si=nqgDZUmURAyLbcMb6lzLiQ