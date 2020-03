Anche per l'arte, la quarantena da coronavirus è un problema reale... e non solo dal punto di vista economico. Pertanto, per non interrompere il rapporto con i propri frequentatori abituali e come occasione per promuoversi, teatri e musei, che anche loro in questo periodo devono rimanere chiusi, hanno annunciato numerose iniziative per far meglio sopportare il tempo di clausura alle persone costrette a restar chiuse nelle proprie abitazioni.

Tra le iniziative degne di nota da citare, vi è anche quella del Museo Guggenheim di Bilbao che ha promosso #GuggenheimBilbaoLive con cui offrirà, attraverso il proprio sito web e i social media, nuovi contenuti audiovisivi sulle mostre e altri aspetti che riguardano la "vita" del museo.

I primi contenuti già disponibili sono i video collegati alla mostra su Olafur Eliasson con la curatrice del museo, Lucia Agirre, che condivide alcuni aspetti delle installazioni, le sue opere preferite create dall'artista che utilizza materiali come muschio, acqua, ghiaccio, nebbia, luce e metallo. Moss wall, Stardust particle e The glacier melt series 1999/2019 sono alcune delle opere d'arte che vengono illustrate.

Nei prossimi giorni verranno caricati altri video fino al completamento di tutte le sezioni:

- Mostre e collezioni, in cui verranno aggiunti nuovi video sulle prossime mostre attualmente non in mostra.- Museo e famiglie: un approccio all'arte con la famiglia, con video creati per stimolare la creatività e l'interesse dei bambini. - La sfide delle installazioni: aspetti delle mostre che i visitatori normalmente non vedono dal punto di vista dei professionisti.- Un edificio luminoso e brillante: sul come mantenere il Museo Guggenheim di Bilbao progettato da Frank Gehry, dalla sala macchine ad altri luoghi chiave e sconosciuti.- Come preservare l'arte: la conservazione delle opere d'arte, uno dei compiti principali del Museo.- Le mostre più memorabili: alcune delle mostre di maggior successo che si sono tenute al Guggenheim.