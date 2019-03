Milano, volontari Opera San Francesco e Retake ridipingono facciata mensa poveri da scritte e graffiti

Domenica 10 marzo 2019 OPERA SAN FRANCESCO PER I SUOI 60 ANNI “METTE A NUOVO” L’ESTERNO DELLA MENSA STORICA GRAZIE ALL’AIUTO DI RETAKE MILANO.

Domenica mattina circa 30 volontari di Opera San Francesco e di Retake Milano hanno lavorato insieme per ridipingere la facciata esterna della mensa per i poveri di corso Concordia e l’ingresso del servizio docce e guardaroba di via Kramer deturpati da scritte e graffiti. Un modo per restituire decoro a questo luogo che a Milano da 60 anni è il punto di riferimento per le persone in difficoltà.

I volontari di OSF e quelli di Retake Milano insieme davanti alla Mensa storica di corso Concordia per ritinteggiare le pareti e riportare il decoro in un luogo che in città è punto di riferimento per i poveri e non vuole essere invece simbolo di degrado Un appuntamento che ha unito la voglia di stare insieme, l’impegno civico e l’amore per la propria città: è questo l’evento di “cleaning” organizzato da Opera San Francesco per i Poveri e Retake Milano con il patrocinio del Municipio 3 che questa mattina, domenica 10 marzo, ha coinvolto i volontari delle due realtà allo scopo di restituire decoro alle pareti esterne della Mensa di corso Concordia.

Da troppo tempo l’ingresso della Mensa dei poveri è deturpato da scritte e graffiti e Opera San Francesco ha deciso di ripulirle, riportandole all’aspetto originario. Ciò grazie all’esperienza di Retake Milano, un'associazione di cittadini volontari che da più di 10 anni si pone come obiettivo il miglioramento della qualità della vita attraverso interventi di riqualificazione e valorizzazione dell'area metropolitana di Milano e promuove la diffusione della cultura del rispetto della cosa pubblica nonché la difesa della bellezza delle nostre città.

L’occasione per questo “rinnovamento” è data dal Sessantesimo anniversario di Opera San Francesco che cade proprio in questo 2019, per il quale OSF ha in programma diversi eventi che coinvolgano cittadini e volontari. Fra Marcello Longhi, vice presidente di OSF, entusiasta dell’iniziativa ha dichiarato: Questo appuntamento dimostra attenzione e affezione verso la città, i nostri utenti e i cittadini tutti. Preservare con un’attività di “comunità” un luogo che non è solo di OSF, ma di tutta la città di Milano, rappresenta uno dei valori alla base del nostro quotidiano impegno per chi soffre, il rispetto.

Ringrazio Retake Milano per averci aiutato in questa bella iniziativa e tutti i volontari che parteciperanno con entusiasmo.Andrea Amato, presidente di Retake Milano, in merito a OSF e all’iniziativa ha detto: "Siamo felici e onorati di collaborare con Opera San Francesco; è un’istituzione che svolge da decenni una funzione importante per molte persone sfortunate. Crediamo in un messaggio corale di bene trasversale che riguardi non solo gli ambienti in cui si vive ma soprattutto le persone che li animano. Insieme possiamo fare tanto e possiamo farlo divertendoci".



_©Angelo Antonio Messina