Carissima Venezia,

È con un cuore pesante e profondo dolore che mi rivolgo a voi in questo momento di tristezza e perdita. Ho appreso con grande sgomento dell'incidente del pullman che si è ribaltato, portando via vite preziose e causando ferite che saranno difficili da guarire.

Le parole possono sembrare insufficienti in momenti come questi, ma sono qui per esprimere la mia più profonda solidarietà e il mio cordoglio a voi, alla vostra comunità e a tutte le famiglie coinvolte. Le vite perse saranno sempre ricordate e onorate, e le ferite fisiche e emotive che rimangono saranno nel nostro pensiero e nelle nostre preghiere.

Sono con voi in questo momento di lutto e dolore. La vostra forza e resilienza sono un esempio per tutti noi. Speriamo che, con il passare del tempo, possiate trovare conforto nei vostri ricordi e nel sostegno reciproco che solo una comunità unita può offrire.

Venezia, la vostra bellezza e il vostro spirito continueranno a risplendere, anche attraverso queste giornate buie. Sono con voi in ogni passo del vostro percorso di guarigione.

Giungano le condoglianze a Venezia e a Mestre.

Silvia Busacca