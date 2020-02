Che fare quando fuori casa ci sono -5°? Preparare i pizzoccheri vegan fatti in casa mi sembra la risposta più sensata: la ricetta è veloce, facile e il risultato pare ottimo, ma per saperlo, l'unico modo è provarli (dal Blog senza glutine).

Li consiglio anche a chi non è nè vegano nè vegetariano, ma, a volte cambiare leggermente può far scoprire nuovi sapori.



Ingredienti (per 4 persone)

200 gr di farina di grano saraceno

50 gr di farina riso

150 ml acqua a temperatura ambiente

3 patate medie

1/2 verza

lievito alimentare inattivo q.b

2 cucchiai olio evo

sale; pepe; timo; rosmarino; q.b

3 cucchiai di latte di cocco* per cucinare o di panna da cucina vegetale

*non storcere subito il naso: il latte di cocco è molto più salutare della panna vegetale e ti assicuro che i pizzoccheri non sapranno affatto di “thai”!



Preparazione

Sbuccia le patate, tagliale a tocchetti e cuocile in una casseruola con un cucchiaio d’olio e mezzo bicchiere d’acqua. Tieni la casseruola con il coperchio e mescola di tanto in tanto aggiungendo il sale circa a metà cottura.

Lava e taglia la verza a listarelle per poi stufarla in pentola con coperchio. Aggiungi un goccio d’olio e un pizzico di sale. Quando sarà cotta, aggiungila alle patate e unisci anche il latte di cocco, il lievito alimentare e le spezie.

In una ciotola, unisci le farine e mescola con una frusta. Inizia a impastare versando l’acqua a filo. Quando avrai creato una palla solida che non si spezza, mettila su di un piano infarinato e stendila spessa 1/2 cm. Ricava delle strisce larghe circa 1 cm e suddividile in rettangoli lunghi circa 4-5 cm.

Tuffa i pizzoccheri vegan in acqua bollente salata e trasferiscili con una schiumarola nella casseruola con le patate quando affiorano bene in superficie. Aggiungi l’olio, mescola e servi caldo.