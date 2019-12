"In merito ai recenti avvenimenti di cronaca, riportati dai media oggi e che si riferiscono alla gestione dei minori e dei Servizi Sociali in capo all'Unione Val d'Enza, esprimiamo la piena solidarietà e vicinanza del gruppo di maggioranza Insieme per Bibbiano, al nostro sindaco Andrea Carletti, che da sempre combatte per la legalità e la trasparenza, nonché per la centralità delle persone.Siamo convinti che Andrea abbia sempre operato nell'assoluto rispetto delle norme. Abbiamo piena fiducia nella Magistratura ed auspichiamo che le indagini facciano il loro corso nei tempi più brevi possibili, convinti della totale estraneità del sindaco dai fatti a lui contestati".

Così scriveva il 27 giugno scorso il Gruppo Insieme per Bibbiano a sostegno del sindaco Carletti, in merito alla nota vicenda che era stata utilizzata dai partiti dell'estremismo di destra presenti in Parlamento per far credere che quanto accaduto avesse una matrice, se non addirittura una regia, da attribuire al Partito Democratico.

Successivamente, la magistratura con il prosieguo dell'inchiesta ha dimostrato che tali accuse fossero del tutto campate in aria. L'ultima sentenza che interessa la vicenda Bibbiano è quella che riguarda il sindaco Carletti (indagato solo per abuso d'ufficio e non per vicende legate agli affidi) a cui già lo scorso 20 settembre erano stati revocati gli arresti domiciliari diventati obbligo di dimora e a cui adesso la Cassazione ha revocato anche l'ultimo provvedimento cui era sottoposto, rendendolo praticamente un cittadino libero... anche di riprendere il proprio incarico.

Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha commentato la notizia: "La campagna indecente contro il Pd e il sindaco di Bibbiano non si dimentica. Ma oggi c'è una altra domanda. Chi chiederà scusa ad Andrea Carletti e alle persone messe alla gogna ingiustamente? La Giustizia sta facendo chiarezza e ha tutto il nostro sostegno. A chi ha utilizzato una storia di cronaca giudiziaria per organizzarci una campagna politica dico nuovamente: vergognatevi!"



