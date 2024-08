La regista Maite Alberdi, già due volte candidata all'Oscar per la categoria Miglior documentario, torna alla ribalta con In Her Place, un intenso dramma poliziesco selezionato come rappresentante per il Cile agli Oscar 2025.

Il film, in concorso al Festival di San Sebastián, segna un nuovo capitolo nella prolifica carriera della cineasta.

Nella storia degli Oscar Pablo Larrain detiene il record di presentazioni per il Cile con ben 4 film: Tony Manero (2009), No (2013), El Club (2016), Neruda (2017).