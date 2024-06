Mondello, Palermo - Il 12 e 13 giugno 2024, la splendida Villa Riso a Mondello sarà il palcoscenico della prima edizione del Sicilia Gastronomika Festival. Questo evento, promosso dall'Associazione per l’Arte e Linkiesta con il supporto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, riunirà giovani professionisti del mondo del cibo e del vino per esplorare le tendenze emergenti e discutere il futuro della gastronomia italiana.

Un debutto siciliano dopo il successo milanese

Dopo tre edizioni di successo a Milano, il Sicilia Gastronomika Festival arriva finalmente a Palermo, portando con sé un format consolidato e apprezzato. Durante le due giornate, l’evento offrirà un mix di appuntamenti aperti al pubblico e tavoli di lavoro riservati ai professionisti, creando un ambiente stimolante per lo scambio di idee e la collaborazione.

Un think tank per l’enogastronomia under 40

Il festival si distingue come un think tank dedicato ai protagonisti dell’enogastronomia italiana under 40. Giovani chef, enologi, mixologist e albergatori si incontreranno per discutere i cambiamenti del settore, con un focus sulla sostenibilità, l’etica del lavoro e il rispetto del territorio. Il Sicilia Gastronomika Festival non è solo un evento, ma un momento di riflessione collettiva per ristrutturare e valorizzare le professioni legate alla cucina e al vino, adattandole ai nuovi paradigmi produttivi e organizzativi.

Due giornate ricche di eventi e approfondimenti

Il programma del festival si articola in due momenti principali: sessioni pubbliche con talk e lezioni, e un hackathon per professionisti. Quest’ultimo vedrà giovani esperti riunirsi per lavorare a progetti specifici, discutendo temi cruciali come la cucina, il vino, la pasticceria, la mixology e l’hôtellerie. Questi gruppi di lavoro, guidati da redattori di Gastronomika e leader di settore, mirano a creare un manifesto condiviso che possa guidare il futuro dell’enogastronomia.

Il programma dettagliato

12 giugno - Solo su invito, registrazione gratuita obbligatoria

- Ore 10.30: Colazione a cura di Cucina Nomade

- Ore 11.00-14.00: Hackathon b2b per giovani rappresentanti del settore enogastronomico, con discussioni su cucina, vino, pasticceria, mixology e hôtellerie.

12 giugno - Aperto al pubblico

- Ore 17.30-19.30: Talk "Terra di Sicilia" sul rilancio dell’agricoltura siciliana e "Valore turismo" sulla valorizzazione del territorio attraverso i prodotti locali.

13 giugno - Aperto al pubblico su registrazione

- Ore 10.30: Colazione a cura di Cucina Nomade

- Ore 11.00-14.00: "Scuola di Gastronomika" con corsi di formazione su social media, mixology e accoglienza.

13 giugno - Aperto al pubblico

- Ore 17.30-19.30: Discussione su "Vigne vecchie, vini giovani" e le nuove tecnologie nell’enologia siciliana, seguita da una lecture del maestro pasticcere Corrado Assenza.

Un festival per l'identità e il futuro della Sicilia

Il Sicilia Gastronomika Festival non è solo un evento dedicato alla gastronomia, ma anche un’opportunità per promuovere l’identità culturale siciliana e il turismo locale. Con il patrocinio della Regione Sicilia e del Comune di Palermo, il festival mira a diventare un punto di riferimento per chiunque voglia comprendere e contribuire alla trasformazione del settore enogastronomico.

Per ulteriori dettagli sul programma e per registrarsi agli eventi, è possibile visitare il sito ufficiale di Gastronomika. L’ingresso è gratuito, ma alcune attività richiedono la prenotazione anticipata.

Villa Riso è pronta ad accogliere appassionati e professionisti per due giornate all’insegna della cultura del cibo e del vino, in un contesto che celebra la bellezza e la tradizione della Sicilia.