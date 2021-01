In aumento il numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore sono stati 19.978. In aumento però anche i tamponi effettuati, 172.119, circa 32mila in più rispetto a ieri.

Pertanto, cala ancora all'11,60 (ieri era al 12,49) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati. Il totale dei contagiati è arrivato a 2.257.866.

Tra le regioni con il maggior numero di casi sempre in testa il Veneto, con 3.100 nuovi positivi ed un tasso di positività al 14,96%, seguito da Lombardia (2.506), Sicilia (1.839), Emilia Romagna (1.790), Lazio (1.543), Piemonte (1.532) e Puglia (1.499) e Campania (1.263).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 572.842 (ieri 570.389). Tra i positivi, 2.593 (ieri 2.587) sono in cura presso le terapie intensive dove si registrano 183 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 23.360 (23.313) sono i ricoverati con sintomi, mentre sono 546.989 le persone in isolamento domiciliare (ieri 570.389).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 1.606.630 (ieri 1.589.590).

Oggi sono 483 i decessi, con il totale che sale a 78.394.