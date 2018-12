Qui casa Matteo sembra un reality invece è la vita di Matteo Salvini il politico influencer che fa impazzire i social.

Passiamo dai pranzi alle cene alle camere da letto, il vicepremier non ci risparmia nulla.

La foto postata sui Facebook e Twitter dal vicepremier ha scatenato un'ondata di polemiche.

Ieri mercoledì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, ha scatenato una vera e propria gogna social nei suoi confronti. Nello scatto incriminato Salvini si mostra nell'atto di addentare una fetta di pane e Nutella, allegando la frase: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, e il vostro?”

Ma contro le previsioni del ministro, il suo "dolce" messaggio non è stato recepito in maniera benevola, anzi... sotto la foto sono arrivati centinaia di commenti e critiche nei suoi confronti, soprattutto in riferimento a due notizie a dir poco "rilevanti", come il violento terremoto che ha colpito la Sicilia e il fratello del pentito sotto protezione ucciso la sera di Natale a Pesaro.

Si passa dagli insulti alle condivisioni, con tanto di "inno alla gioia" sulla nutella, mentre Ferrero ringrazia!

Attenzione però che se l'attenzione contro il vicepremier sarà concentrata solo sulle "cose frivole", gli oppositori rischieranno un boomerang e, come afferma lo stesso Salvini, lui governerà per altri 20 anni.