Educazione sessuale e relazioni LGBT nelle scuole britanniche

Rivoluzione nelle scuole britanniche dove, a partire da settembre 2020 ai bambini di 5 anni saranno insegnate due nuove materie: educazione sessuale e relazioni inclusive LGBT.

Un modo per far conoscere ai ragazzi la sessualità, allargando gli orizzonti nel rispetto anche di coloro che abbiano un diverso orientamento sessuale per promuovere una maggiore tolleranza nella società.

Un passo in avanti per l'istruzione pubblica britannica, ma non apprezzato da tutti.

Infatti, genitori e attivisti di non poche comunità religiose si sono opposti a questa scelta, pretendendo di esser loro a decidere cosa debbano imparare o meno i loro figli riguardo al sesso e alle relazioni LGBT.

Alla base della protesta, il fatto che il provvedimento ignori le loro convinzioni religiose che vietano l'omosessualità.