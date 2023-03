Ryanair sembra non avere compreso che i voli vadano ridotti e non aumentati per diminuire le emissioni.

Per di più Ryanair persegue ancora la politica di voli a pochi euro e chiede riduzione delle tasse?

A Napoli poi GLI DANNO ANCHE corda.

Investire oggi nel trasporto aereo è pura follia, perché i costi aumenteranno e la gente smetterà di volare. Oggi già si deve volare per "necessità" e non con gli spiccioli di euro... senza motivo. Il Pianeta va salvaguardato davvero non "a chiacchiere".

Ryanair ha annunciato oggi il suo piano operativo estivo per Napoli, così ampio ,con 58 rotte, tra cui sei nuove verso Danzica, Memmingen, Paphos, Shannon, Trapani e Zante, oltre a un aumento delle frequenze su rotte già esistenti, tra cui Palermo, Trieste, Tolosa e Valencia.

Questa crescita è sostenuta dall'investimento di 500 milioni di dollari di Ryanair su Napoli, con cinque aeromobili di stanza e 150 nuovi addetti tra piloti, personale di cabina e tecnici per la manutenzione.

"In qualità di compagnia aerea n. 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il più grande operativo di sempre su Napoli per l'estate 2023", commenta da Napoli il direttore del Commerciale di Ryanair Jason McGuinness. "Ryanair continua a garantire più traffico, più posti di lavoro e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia. Tuttavia, se Ryanair vuole continuare a crescere e a investire nella Regione, il Comune di Napoli deve revocare la sua proposta di aumento di due euro della tassa sui passeggeri in partenza, che renderebbe Napoli uno dei più costosi e inaccessibili aeroporti italiani.La crescita di questa estate per Napoli è subordinata all'eliminazione di questa nuova tassa, garantendo alla regione di rimanere competitiva rispetto ad altre aree con bassi costi di accesso".



