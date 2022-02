La media punti delle squadre in testa al campionato di Serie A ultimamente è divenuta quasi imbarazzante, dopo l'ennesimo scivolone negli anticipi di venerdì per la 27.a giornata. Impegnate nel match di andata per la semifinale di Coppa Italia di martedì 1 marzo, Milan e Inter sono scese in campo ieri, rispettivamente, contro Udinese e Genoa, non due squadre di alta classifica, ed hanno entrambe pareggiato.

Milan e Udinese è finita 1-1, come all'andata, e per i rossoneri si tratta del secondo pareggio consecutivo. La formazione di Pioli è andata in vantaggio con Leao (probabilmente dopo essersi liberato con un fallo del proprio marcatore), su suggerimento di Tonali, al 29' del primo tempo. L'Udinese ha trovato il pareggio al 66' con una deviazione sotto porta di Udogie, probabilmente con il braccio, ma comunque convalidata dal Var.

L'Inter, la squadra finora più prolifica in fatto di gol, in trasferta con il Genoa non è riuscita a far meglio di 0-0. Nelle ultime quattro partite di Serie A i nerazzurri hanno fatto registrare due pareggi e due sconfitte... più che una media scudetto, è una media retrocessione. Il Genoa, invece, dopo la cura Blessin, ha iniziato a pareggiare e lo fa da cinque giornate, giocando anche a tratti un buon calcio.

In classifica il Milan è in testa a 57 punti, seguito dall'Inter a 55 ma una partita ancora da recuperare. Per il Napoli, terzo a 54, la partita di lunedì diventa così un'opportunità per riportarsi in testa e dimenticare la lezione subita giovedì dal Barcellona, anche se avrà di fronte una Lazio che, uscita anch'essa dall'Europa League, avrà sicuramente voglia di rifarsi. Queste due squadre, nelle ultime cinque giornate di campionato, hanno fatto registrare tre vittorie e due pareggi.







Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1497350696890294274