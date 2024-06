La Polvere di Emme è un progetto musicale indie - cantautoriale nato a Napoli nel 2018, trasferitosi poi in pianta stabile a Bologna nel 2019, città nella quale il progetto assume la sua attuale formazione, che vede tra i suoi componenti Emme (voce, chitarra ed autore dei brani) e Mino Annunziata (chitarre, basso, synth e suoni ed arrangiatore).

Nel 2020 la band ha realizzato presso gli studi della SoundLab A.P.S. di Bologna, la registrazione di 11 brani che andranno a costituire il suo primo album intitolato “Favole a testa in giù”, in uscita nella seconda metà del 2024, un concept-album realizzato con l’intento di non limitarsi semplicemente ad eseguire ed interpretare i brani che lo compongono, tentando invece di portare a termine il più complesso obiettivo di modellare tali brani come delle fiabe, un po’ atipiche, che Emme si diverte a definire “a testa in giù”, mancanti spesso di una morale e di un lieto fine, e che mirano a indurre nell’ascoltatore dubbi e domande, quelle stesse che motivano la presenza del punto interrogativo all’interno del logo del progetto.

“I ricordi di un vecchio muro” è il titolo del quarto singolo estratto dal disco di prossima uscita, brano che racconta di una storia d’amore esistita molti anni addietro, ambientata in una casa dove ancora oggi è presente un muro, lo stesso dinanzi al quale si ritrova il protagonista del brano, che volendo ricostruire e conoscere tutti gli attimi più belli ed importanti di questa storia d’amore, del quale questo muro ne è stato testimone, inizia a tempestarlo di domande, tentando di scavare tra i suoi ricordi, ma il muro tace e fa finta di non saperne nulla, perché quei ricordi rappresentano i suoi più bei ricordi, e così come li ha custoditi gelosamente fino a quel momento, vuole che restino ora e per sempre solo i suoi.

Non tutte le domande hanno bisogno di una risposta e non tutte le risposte rappresentano il fine ultimo di una domanda, e ciò che davvero conta, è continuare a sentire l’esigenza di porsi domande e sforzarsi di trovarne risposte.